(Ganze Zusammenfassung mit Angaben aus einer EDA-Medienmitteilung vom Abend ergänzt - somit gesamter Text an zahlreichen Stellen erweitert und geändert.) - Trotz der schwierigen Sicherheitslage ist Bundespräsident Ignazio Cassis am Donnerstag zum ersten Mal seit dem russischen Überfall auf die Ukraine in das Land gereist. In der Hauptstadt Kiew traf er seinen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj.

20.10.2022 21:01