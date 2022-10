Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am 24. Februar den Befehl zum militärischen Überfall auf die Ukraine gegeben. Seither sind zahlreiche russische Kriegsverbrechen an der ukrainischen Zivilbevölkerung bekannt geworden. Allein der materielle Schaden an Gebäuden und Infrastruktur im ganzen Land wird nach acht Monaten bereits auf mehrere Hundert Milliarden Franken geschätzt.