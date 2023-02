Aussenminister Ignazio Cassis reist anlässlich des Jahrestages des Beginns des russischen Angriffs auf die Ukraine nach New York zu den Vereinten Nationen. Am Donnerstag will er an einem Sondertreffen der Uno-Vollversammlung teilnehmen, am Freitag an einer Sitzung im Sicherheitsrat.

22.02.2023 17:43