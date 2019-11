CDU schliesst Huawei-Einsatz bei 5G-Ausbau nicht generell aus

Die CDU will den umstrittenen chinesischen Konzern Huawei nicht generell vom Ausbau des schnellen 5G-Mobilfunks in Deutschland ausschliessen. In dem am Samstag vom CDU-Parteitag in Leipzig mit grosser Mehrheit verabschiedeten Beschluss heisst es, vertrauenswürdig könnten beim Ausbau "nur solche Ausrüster sein, die einen klar definierten Sicherheitskatalog nachprüfbar erfüllen".