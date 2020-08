Ceneri-Basistunnel gehört ab der Nacht auf Dienstag den SBB

(Zusammenfassung) - In der Nacht auf Dienstag geht der Ceneri-Basistunnel von der Erbauerin Alp Transit Gotthard AG (ATG) an die Beitreiberin SBB über. In mehr als 2000 Testfahrten haben die ATG rund 40'000 Zugkilometer absolviert. Am kommenden Freitag wird der Tunnel als letztes Element der Neat offiziell eingeweiht.