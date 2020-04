Centeno mahnt zu Eile beim Wiederaufbau-Fonds für Zeit nach Corona

Eurogruppen-Chef Mario Centeno mahnt bei den Beratungen über einen Wiederaufbau-Fonds für die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise zur Eile. Wie schon bei den bereits beschlossenen Massnahmen gebe es beim Aufsetzen des "Recovery Fund" eine gewisse Dringlichkeit, schrieb der Portugiese in einem am Montag veröffentlichten Brief an EU-Ratschef Charles Michel.