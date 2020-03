Centeno rechnet mit baldiger Einigung auf ESM-Hilfen

Eurogruppen-Chef Mario Centeno erwartet binnen weniger Tage eine Vereinbarung der EU-Staaten zur Nutzung des Eurorettungsschirms ESM in der Corona-Krise. Dabei geht es um die Einrichtung vorsorglicher ESM-Kreditlinien für alle Staaten der Eurozone im Umfang von bis zu zwei Prozent der jeweiligen Wirtschaftskraft, wie Centeno in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an EU-Ratschef Charles Michel schrieb. Centeno prägte für das geplante Instrument den Begriff "Pandemie-Krisen-Unterstützung".