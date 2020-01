CES: Thailändische Ex-Premiers präsentieren neues Start-up in Las Vegas

Zwei im Exil lebende ehemalige thailändische Premierminister der schwerreichen Shinawatra-Familie haben bei der Technik-Messe CES in Las Vegas ein Start-up-Projekt vorgestellt. Thaksin und Yingluck Shinawatra, die beide vom Militär des südostasiatischen Landes gestürzt worden waren, präsentierten nun in der US-Metropole eine neue App, die auf der Basis einer DNA-Analyse Hinweise für eine gesunde Ernährung gibt, wie Yingluck Shinawatra (52) am Donnerstag (US-Ortszeit) in sozialen Medien mitteilte. Ihr Unternehmen sei bereits Ende das vergangenen Jahres in London gegründet worden. Die CES fand vom 7. bis 10. Januar statt.