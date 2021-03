Chancen für eine Annahme des Verhüllungsverbots weiter intakt

Nach dem Bauverbot für Minarette im Jahr 2009 ist das Verhüllungsverbot die zweite Volksinitiative des Egerkinger Komitees.

Einzig die SVP und die EDU stellten sich geschlossen hinter die Vorlage. Die EVP beschloss Stimmfreigabe. Mit dem Ja zur Initiative würden erstmals Kleidervorschriften in der Bundesverfassung festgeschrieben.

Das Verhüllungsverbot zielt auf Hooligans an Sportveranstaltungen und verbietet Vermummungen an Demonstrationen. Verboten sind aber auch das Tragen der Ganzkörperschleier Niqab oder Burka muslimischer Frauen in der Öffentlichkeit.

