Chef von US-Börsenaufsicht tritt zurück

Der Chef der US-Börsenaufsicht SEC, Jay Clayton, tritt zum Jahresende zurück. Das teilte die Behörde am Montag in Washington mit. Clayton räumt den Posten nach dreieinhalb Jahren - ein halbes Jahr vor Ende seiner Amtszeit. Der 54-jährige Wirtschaftsanwalt mit engen Verbindungen zur Wall Street war Anfang 2017 von US-Präsident Donald Trump an die Spitze der Börsenaufsicht berufen worden. Die vorherige SEC-Chefin Mary Jo White hatte ihr Amt nach Trumps Wahl zum Präsidenten demonstrativ niedergelegt.