Amerikas zweitgrösster Ölmulti Chevron kann trotz geltender US-Sanktionen vorerst weiter Geschäfte in Venezuela machen. Das US-Finanzministerium verlängerte am Freitag eine entsprechende Lizenz um drei Monate. Chevron ist der einzige US-Ölkonzern, der noch in dem Krisenland vertreten ist.