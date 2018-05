China begrüsst Trumps Hilfsangebot an Smartphonefirma ZTE

Ungeachtet der massiven Spannungen in Handelsfragen mit China hatte Trump am Vortag über den Kurznachrichtendienst Twitter angekündigt, sich an der Rettung von ZTE zu beteiligen.

Der Smartphonebauer war zuvor aufgrund von US-Sanktionen in eine schwere Krise geschlittert. Im April hatte die US-Regierung angekündigt, den chinesischen Netzwerkausrüster und Smartphoneanbieter für sieben Jahre vom Zugang zu amerikanischen Technologien auszuschliessen. ZTE fehlten deshalb etwa Chips für seine Smartphones, weshalb der Konzern grosse Teile der Produktion einstellen musste. Die Strafe für ZTE ging aus US-Sicht auf illegale Lieferungen von Telekom-Ausrüstung an Iran und Nordkorea zurück.

Trumps Hilfsangebot an ZTE wurde als Zeichen der Entspannung im seit Wochen schwelenden Handelsstreit der beiden grössten Volkswirtschaften gewertet. Der US-Präsident drohte Peking mit Strafmassnahmen in Form von Zöllen und anderen Handelsrestriktionen in Höhe von bis zu 150 Milliarden US-Dollar. Chinas Vize-Premierminister Liu He, der wichtige Wirtschaftsberater von Präsident Xi Jinping, wird am Dienstag für weitere Verhandlungen in Washington erwartet./jpt/DP/stw

(AWP)