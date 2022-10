Dass Scholz am 4. November zu einem Besuch in China erwartet wird, wie inoffiziell aus Berlin berichtet wurde, wollte die Sprecherin zunächst nicht bestätigten. Der Kanzler wäre der erste Regierungschef eines G7-Staates, der seit Ausbruch der Pandemie nach China reist. Käme es zu einem Treffen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping, wäre Scholz auch der erste ausländische Regierungschef, der ihn nach seiner erwarteten Wiederwahl auf dem am Sonntag in Peking beginnenden Parteitag trifft.