Auch Unionsfraktionsvizechef Jens Spahn stellte sich gegen den Einstieg. "Eine Lehre aus Pandemie und Energiekrise ist: Wir müssen unabhängiger von China werden", sagte er der dpa. "Deutsche Häfen gehören nicht in chinesische Hand. Zumal Europäer sich in China nicht an Häfen beteiligen können." Der Linken-Wirtschaftspolitiker Pascal Meiser sagte, kritische Infrastruktur gehöre "nicht in die Hände fragwürdiger internationaler Konzerne, sondern im besten Fall gänzlich in die öffentliche Hand".