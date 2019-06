Der Kauf von Syngenta sei für China kein gutes Geschäft gewesen, so der Vertreter der Volksrepublik in Bern: "Anders für die Schweiz: Sie hat über 40 Milliarden Dollar bekommen", sagte Botschafter Geng Wengbing in einem Interview mit dem "Tages-Anzeiger" vom Samstag.

Der chinesische Staatskonzern ChemChina hatte Syngenta vor zwei Jahren gekauft. Wenn die Schweiz Syngenta zurückhaben wolle, werde er ChemChina überzeugen, die Firma wieder zu verkaufen, sagte der Botschafter weiter. "Doch gibt es in der Schweiz überhaupt jemanden, der Syngenta zurück will?"

Wäre Geng Wengbing 2017 schon Botschafter in der Schweiz gewesen, hätte er die Übernahme gestoppt. "Man hätte sie erst später machen sollen, wenn die Schweizer erkannt hätten, dass die Chinesen keine bösen Absichten haben." Seit die hiesigen Medien die chinesischen Investitionen kritisierten, seien weniger chinesische Investoren in die Schweiz gekommen. Sie gingen nach Deutschland.

Die Kritik an den Investitionen aus China hat inzwischen auch die Politik erreicht. Vor rund zwei Wochen hat der Ständerat den Bundesrat beauftragt, die Gesetzesgrundlagen für eine Investitionskontrolle von ausländischen Direktinvestitionen auszuarbeiten. Auf die Frage, ob das die Beziehungen zwischen der Schweiz und China belasten werde, sagte der Botschafter: "Ich bewerte die inneren Angelegenheiten der Schweiz nicht."

Viele Medien und Parlamentarier sagten, dass es bei diesem Vorstoss um China gehe, weil das Land die Investitionen in der Schweiz erhöht habe. "Wer das behauptet, kennt aber die Fakten nicht." Nur zwei Prozent aller ausländischer Direktinvestitionen kämen aus China. Es gebe hier nur 80 chinesische Firmen, in China aber mehr als 1'100 aus der Schweiz.

