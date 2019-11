China errichtet neues Krisenzentrum für Lage in Hongkong

In den vergangen Monaten trafen sich nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters ranghohe Vertreter der kommunistischen Parteiführung in einer Villa am Stadtrand von Shenzhen, um über die Entwicklung in Hongkong zu beraten. Damit hatten sie die normalen Kommunikationswege zwischen Peking und der ehemaligen britischen Kronkolonie umgangen, für die es das offizielle Verbindungsbüro der Volksrepublik in Hongkong gibt. Dieses residiert in einem besonders geschützten Hochhaus in Hongkong. Den Informationen zufolge denkt die chinesische Führung auch über einen neuen Chef des Büros nach.

Das Verbindungsbüro steht unter zusätzlichem Druck, nachdem die Demokratie-Bewegung bei den Lokalwahlen am Sonntag erheblich gestärkt wurde. Die Führung in Peking überlege deshalb, Behördenchef Wang Zhimin abzulösen, erfuhr Reuters von zwei Insidern. Grund sei, dass Zhimin die Entwicklung in Hongkong in den vergangenen Monaten falsch eingeschätzt habe.

Dass nun in Shenzhen ein Krisenzentrum mit direkten Kanälen zum chinesischen Präsidenten Xi Jinping aufgebaut werde, zeige, wie ernst die Kommunistische Führung die Entwicklung in Hongkong nehme, hieß es. In Hongkong kommt es seit Monaten zu Massenprotesten gegen die Regierung. Die Demonstranten fürchten einen wachsenden Einfluss der chinesischen Führung und einen Verlust von Freiheitsrechten.

