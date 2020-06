China: Freilassung von Huawei-Finanzchefin gut für zwei Kanadier

Im Fall zweier in China wegen Spionagevorwürfen angeklagter Kanadier hat Premierminister Justin Trudeau einen von der Regierung in Peking vorgeschlagenen möglichen Handel abgelehnt. Ein solcher Handel würde Millionen Kanadier in Gefahr bringen, sagte Trudeau am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Die "zufällige Festnahme von Kanadiern, um die Funktionen unseres Justizsystems zu beeinflussen" könne er nicht zulassen, sagte Trudeau weiter. "Wenn die chinesische Regierung von diesem Handel und dieser Interaktion mitnimmt, dass es eine effektive Art und Weise ist, Einfluss über Kanadier und die kanadische Regierung zu bekommen, dann wird künftig kein Kanadier mehr sicher sein."