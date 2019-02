China gibt sich nach Handelsgesprächen in Washington optimistisch

China sieht nach der jüngsten Verhandlungsrunde mit den USA einen "grossen Fortschritt" im Handelskonflikt beider Länder erreicht. Das sagte Chinas Vize-Premierminister Liu He am Donnerstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington. Beide Seiten würden sich bemühen, ein Wirtschafts- und Handelsabkommen zu erzielen, das den Interessen beider Länder diene, sagte Liu He demnach weiter.