China hat laut Premier Li noch Spielraum für weitere Konjunkturmassnahmen

Bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hat China noch Spielraum, falls sich die Lage weiter verschlechtern sollte. "Wir sind in einer starken Position, um neue Massnahmen einzuführen", sagte Ministerpräsident Li Keqiang am Donnerstag nach Abschluss der diesjährigen Tagung des Volkskongresses vor der Presse in Peking.