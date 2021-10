China hofft auf Wiederbelebung der Weltwirtschaft durch G20

China hofft auf eine Wiederbelebung der Weltwirtschaft durch die Gruppe der grossen Industrienationen (G20). Vor dem G20-Gipfel am Wochenende in Rom sagte Pekings Aussenamtssprecher Wang Wenbin am Freitag vor der Presse, durch die Corona-Pandemie sowie die Veränderungen in der Weltwirtschaft und der globalen Ordnung sei die Erholung "voller Instabilität und Ungewissheit".