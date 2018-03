China informiert Seoul über Besuch des nordkoreanischen Machthabers

Chinas Führung will Südkorea über die Gespräche des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un in Peking unterrichten. Dabei werde es auch auch um die Schaffung einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel und "weitere Probleme" gehen, teilte ein Sprecher des Präsidialamts in Seoul am Mittwoch mit. Chinas Präsident Xi Jinping werde das für Aussenpolitik zuständige Mitglied im Politbüro, Yang Jiechi, am Donnerstag als Sondergesandten nach Südkorea schicken.