China kommt USA entgegen: Härteres Vorgehen gegen Verletzung geistigen Eigentums

China geht in dem seit mehr als einem Jahr andauernden Handelskrieg ein Stück weit auf die USA zu. Die chinesische Regierung kündigte am Sonntag in Peking an, Strafen für die Verletzung geistigen Eigentums zu verschärfen, allerdings ohne Details zu nennen. Geistiges Eigentum ist neben Finanzdienstleistungen und Agrarprodukten ein wesentliches Thema bei den laufenden Verhandlungen der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt über ein Phase-eins-Abkommen.