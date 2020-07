China kritisiert Ausschluss von Huawei vom 5G-Netz in Grossbritannien

Chinas Regierung hat den Ausschluss des chinesischen Telekom-Riesen Huawei vom Ausbau des schnellen 5G-Mobilfunknetzes in Grossbritannien scharf kritisiert. Aussenamtssprecherin Hua Chuying sagte am Mittwoch vor der Presse in Peking, die britische Regierung verstosse damit gegen Marktprinzipien, freien Handel und beschädige das gegenseitige Vertrauen in der britisch-chinesischen Kooperation.