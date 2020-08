China kritisiert Strafmassnahmen der USA wegen Gebietsansprüchen

China hat gegen amerikanische Strafmassnahmen für Firmen und Manager protestiert, die an Projekten im umstrittenen Südchinesischen Meer beteiligt sind. Aussenamtssprecher Zhao Lijian sagte am Donnerstag in Peking, "die betreffenden Bauvorhaben Chinas auf seinem eigenen Territorium fallen unter seine Souveränität und haben nichts mit Militarisierung zu tun". Das Vorgehen der USA sei eine "krasse Einmischung in innere Angelegenheiten und verstösst gegen internationales Recht". Die USA sollten ihre "Fehler korrigieren".