China nennt Pelosis Taiwan-Besuch 'Spiel mit Feuer'

China hat in scharfer Form gegen den Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan protestiert. Das Aussenministerium in Peking sprach kurz nach der Landung der US-Politikerin am Dienstag in Taipeh von einem "sehr gefährlichen Spiel mit dem Feuer". China werde "alle notwendigen Massnahmen ergreifen, um die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen". Weiter hiess es: "Wer mit dem Feuer spielt, wird sich selbst verbrennen." Ähnliche Worte hatte Staats- und Parteichef Xi Jinping vergangene Woche in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden gewählt.