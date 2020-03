China ordnet Ausweisung von US-Journalisten an

Die chinesischen Behörden haben in einer Reaktion auf US-Massnahmen die Ausweisung mehrerer Journalisten der US-Zeitungen "New York Times", "Wall Street Journal" und "Washington Post" angeordnet. Mitarbeiter dieser Medien, deren Akkreditierungen vor dem Jahresende ausliefen, müssten ihre Pressekarten binnen zehn Tagen zurückgeben, teilte das Aussenministerium in Peking am Dienstag mit. Es handele sich um eine Reaktion auf US-Massnahmen gegen chinesische Journalisten in den USA. Es war zunächst unklar, wie viele Journalisten betroffen waren.