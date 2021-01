China protestiert gegen US-Sanktionen wegen Festnahmen in Hongkong

Chinas Regierung hat eigene Strafmassnahmen als Reaktion auf die Sanktionen der USA gegen sechs offizielle Vertreter Chinas und Hongkongs angekündigt. Aussenamtssprecherin Hua Chunying verurteilte das US-Vorgehen am Montag vor der Presse in Peking als "offene Einmischung" in Hongkongs und Chinas innere Angelegenheiten.