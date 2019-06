China stoppt Fleischeinfuhren aus Kanada

Vor dem Hintergrund eines bereits angespannten Verhältnisses hat China die Einfuhr von Fleisch aus Kanada gestoppt. Wie die chinesische Botschaft in Kanadas Hauptstadt Ottawa am Mittwoch auf ihrer Website mitteilte, hätten chinesische Zollinspektoren einen in China nicht erlaubten Futterzusatzstoff in Schweinefleisch aus Kanada entdeckt. Notwendige Veterinärbescheinigungen seien in bis zu 188 Fällen gefälscht gewesen.