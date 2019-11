China und Griechenland planen engere Zusammenarbeit

China und Griechenland w?llen ihre Kooperation in vielen verschiedenen Wirtschaftsbereichen vertiefen. Dies erklärten am Montag der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping und der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis nach einem Treffen in der griechischen Hauptstadt. "Mit der Unterzeichnung von 16 Abkommen eröffnen wir neue Wege", sagte Mitsotakis. "China und Griechenland befinden sich in einer Phase der Reformen und unsere Völker wollen mehr Kooperation", bestätigte Xi Jinping. Das Treffen wurde vom griechischen Staatsfernsehen (ERT) übertragen.