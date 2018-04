China und Nordkorea wollen sich vor Gipfeln eng abstimmen

Im diplomatischen Tauziehen um das nordkoreanische Atomwaffen- und Raketenprogramm wollen sich China und Nordkorea eng abstimmen. Bei einem überraschenden Besuch in Peking traf Nordkoreas Aussenminister Ri Yong Ho am Dienstag in Peking mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi zusammen. Nordkorea wolle eine "enge strategische Kommunikation" mit China wahren, sagte Ri Yong Ho nach Angaben des chinesischen Aussenministeriums.