Auf der Suche nach einer Lösung ihres Handelskonflikts steht eine neue Gesprächsrunde zwischen ranghohen Vertretern der USA und Chinas an. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin werden am Donnerstag in Peking erwartet, um zwei Tage lang über die Differenzen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Erde zu diskutieren.