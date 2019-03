China und USA ringen um Beilegung ihres Handelsstreits

Im Handelskonflikt zwischen den USA und China haben beide Seiten am Freitag ihre Verhandlungen fortgesetzt. Chinas Vize-Premierminister Liu He begrüsste den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin zum zweiten und letzten Tag der aktuellen Gesprächsrunde in einem Pekinger Staatsgästehaus, wo bis zum Abend verhandelt werden sollte.