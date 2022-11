Die USA und China stehen nach ihren im Spätsommer abgebrochenen Klimagesprächen bei dem Thema offensichtlich wieder in direkten Verhandlungen. Der US-Klimabeauftragte John Kerry habe am Donnerstagabend bei der UN-Klimakonferenz in Ägypten fast drei Stunden lang mit Chinas Klimaunterhändler Xie Zhenhua gesprochen, sagten Beobachter der Klima-Denkfabrik E3G am Freitag, die die Beratungen aus der Nähe verfolgten. Möglicherweise wollten die beiden eine "konstruktive Rolle spielen im Endspurt" der Konferenz, sagte Experte Alden Meyer. "Es ist interessant, dass sie so viel Zeit miteinander verbracht haben."

18.11.2022 11:35