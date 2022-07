China unterstützt Brics-Mitgliedschaft von Argentinien

Argentinien hat nach eigenen Angaben formell die Unterstützung Chinas für eine Mitgliedschaft in der Gruppe der Brics-Staaten erhalten. Dies ging am Donnerstag aus einer Mitteilung des argentinischen Aussenministeriums hervor. Zuvor waren demnach der argentinische Aussenminister Santiago Cafiero und sein chinesischer Kollege Wang Yi am Rande des G20-Aussenministertreffens auf Bali zusammengekommen.