Wegen Waffenlieferungen an Taiwan hat China Sanktionen und Geldstrafen gegen die amerikanischen Rüstungsfirmen Lockheed Martin und Raytheon Missile and Defense verhängt. Wie das Handelsministerium am Donnerstag in Peking mitteilte, werden ihnen Importe nach China und Investitionen untersagt. Führendes Personal werde die Einreise verweigert. Arbeitsaufenthalte würden gestrichen. Auch seien Geldbussen in doppelter Höhe des Geschäftsvolumens der Waffengeschäfte beider Unternehmen mit Taiwan verhängt worden.

16.02.2023 11:12