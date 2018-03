Eine entsprechende Vorgabe der Führung der Kommunistischen Partei zur Änderung der Verfassung dürfte wie üblich von den Abgeordneten ohne grosse Debatte abgenickt werden. Staats- und Parteichef Xi Jinping will nach Ansicht von Analysten damit Spekulationen über seine Zukunft beenden und seine Machtposition stärken. Xi könnte dann auf Lebenszeit regieren.

Chinas staatliche Medien haben versucht, diesen Schritt als Garantie für eine stabile Führung des Landes zu rechtfertigen, das sich nach Xis Worten derzeit in einer entscheidenden Phase auf dem Weg zu seinem Platz als Weltmacht befindet. Neben der Stärkung von Xis Position beschloss die Parteiführung am Mittwoch auch eine Vertiefung der Reform von Partei- und Regierungsressorts. Details dazu wurden noch nicht bekanntgegeben. Auch die Veränderungen in der Regierung sollen vom Volkskongress bestätigt werden.

Xi, der seit 2013 Präsident ist und ein Jahr vorher in die höchsten Parteiämter aufgestiegen war, hat ein umfassendes Programm angeschoben, um China international in eine Führungsposition zu bringen. Es reicht von der militanten Durchsetzung von Gebietsansprüchen im Südchinesischen Meer bis hin zu einem globalen Infrastrukturplan, der als "neue Seidenstrasse" die Wirtschaftsmacht China mit anderen asiatischen Ländern sowie Europa und Afrika verbinden soll.

Dazu gehört auch eine umfassende Modernisierung der chinesischen Streitkräfte. So soll bis 2025 einem Medienbericht zufolge der erste atomar angetriebene Flugzeugträger Chinas gebaut werden. Xi hat die Parole ausgegeben, dass die Armee bis 2050 zu einer Streitmacht von Weltklasse werden solle. Entwickelt werden dazu auch Tarnkappen-Bomber und Raketen.

Konflikt mit Taiwan

"Wir sehen den Beginn einer immer aggressiveren internationalen Positionierung Chinas, und wir sollten da noch mehr erwarten", sagte ein Politikexperte in Peking. Aus seiner Sicht ein sehr sensibles Thema, weshalb er auch nicht namentlich genannt werden wolle. Deutlich wird dies in einem zentralen Punkt von Xis Plänen, der Wiedervereinigung mit Taiwan.

Dies sei ein unverzichtbarer Teil der grossen Verjüngung der chinesischen Nation, sagte ein Insider mit guten Kontakten zur Parteiführung. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und hat nie ausgeschlossen, das Land auch mit militärischen Mitteln in die Volksrepublik zurückzuholen. Das demokratische Taiwan ist indes nicht daran interessiert, von einem autokratischen China regiert zu werden. Viele Taiwaner identifizieren sich zudem immer weniger mit China, trotz aller kulturellen Verbindungen.

Aber auch Xis innenpolitische Pläne lassen es für ihn offenbar notwendig erscheinen, seine Macht über längere Zeit zu sichern. Zu den dringendsten Problemen gehört die hohe Verschuldung in der Wirtschaft und die Modernisierung des chinesischen Finanzsektors. Alles steht oder fällt mit der Lösung der innenpolitischen Probleme, sagte Kerry Brown, China-Experte am King's College in London.

Wegen Mao gab's Amtsbeschränkung

Kritiker verweisen indes auf die potenziellen Gefahren einer Ein-Mann-Herrschaft. Die Begrenzung der Amtszeit wurde nach dem Tod Mao Zedongs 1976 in die Verfassung geschrieben. Hintergrund war die Erkenntnis der Gefahr, die von einem Personenkult wie um Mao für die Partei und die Gesellschaft ausgeht. Künftig sollte eine kollektive Führung vor solchen Auswüchsen schützen. Anders als von Xi angestrebt werde die Rückkehr zur Machtkonzentration in einer Person nicht zu mehr Stabilität führen, sondern zu mehr Unberechenbarkeit und zu Machtkämpfen, sagten Xis Kritiker.

Wie aus Insiderkreisen verlautete, ist die Verfassungsänderung auch in der Parteiführung nicht unumstritten. Sie sei im Januar im Zentralkomitee diskutiert worden. Eine einheitliche Position wurde dem Vernehmen nach aber nicht erreicht. "Die Art und Weise, in der Xi die Änderungen durchdrückt, ist drastisch und basiert nicht auf einem Konsens", sagte ein Insider. Auch ein anderer sprach von deutlichen Meinungsverschiedenheiten im Zentralkomitee.

Die Parteiführung glaubt indes, das für China beste Regierungsmodell gefunden zu haben. Der zunehmend als feindlich wahrgenommene Westen wird nicht als Alternative gesehen. Die Demokratie, wie sie in den westlichen Ländern seit Jahrhunderten praktiziert werde, sei voller Eiter, hiess es in einem Leitartikel der parteinahen englischsprachigen "Global Times".

(Reuters)