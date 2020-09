China weist Kritik von Trump bei UN-Generaldebatte zurück

Als Reaktion auf die scharfe Kritik von US-Präsident Donald Trump auf der UN-Generaldebatte in New York hat China ebenfalls zu einem verbalen Rundumschlag gegen die USA ausgeholt. "Wir raten den Vereinigten Staaten, keine politischen Spiele mehr zu spielen, ihren Unilateralismus aufzugeben und ihre Verantwortung in der Welt wahrzunehmen", sagte der Pekinger Aussenamtssprecher Wang Wenbin am Mittwoch.