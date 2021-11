China weist Vorwürfe wegen Glasgow-Abschlusserklärung zurück

China setzt sich gegen Vorwürfe wegen seines Verhaltens bei den Verhandlungen zur Weltklimakonferenz in Glasgow zur Wehr. Das zweiwöchige Treffen, das am Wochenende zu Ende ging, habe "positive Fortschritte" gebracht, sagte ein Sprecher des Aussenministeriums am Montag in Peking. Kritik, dass China zusammen mit Indien eine konkretere Vereinbarung zum Ausstieg aus der Kohle in letzter Minute verhindert habe, wies er zurück. Die Volksrepublik unternehme "massive Anstrengungen", um den Verbrauch an Kohle zu kontrollieren und den Bau neuer Kohlekraftwerke einzuschränken.