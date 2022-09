Indem sich die zweitgrösste Volkswirtschaft vom Rest der Welt wegbewegt und auch in der Pandemie abschottet, zeigt sich aus Sicht der europäischen Handelskammer in China, dass "Ideologie die Wirtschaft übertrumpft". Ein neues Positionspapier unter diesem Titel, das am Mittwoch vorgelegt wurde, beschreibt die wachsenden Herausforderungen und beklagt eine "zunehmende Politisierung".