China will Binnenkonsum steigern

Im Kampf gegen die Konjunkturabkühlung will China den Binnenkonsum ankurbeln. Dazu wolle die Regierung die Einkommen im städtischen und ländlichen Raum steigern, kündigte der Vizepräsident der staatlichen Planungsbehörde NDRC, Ning Jizhe, auf einer Pressekonferenz am Rande der Jahrestagung des Volkskongresses am Mittwoch in Peking an.