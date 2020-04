China will heimische Wirtschaft mit Zinssenkungen stützen

Die Volksrepublik werde ihre umsichtige Geldpolitik flexibler ausrichten und auch die Haushaltspolitik effektiver gestalten, kündigte das Politbüro der kommunistischen Partei des Landes am Freitag laut einem Bericht des staatlichen Fernsehens an. Um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen - vor allem kleinen und mittelgrossen Unternehmen - werde die Regierung Instrumente wie Zinssenkungen oder Lockerungen der Mindestreserveanforderungen (RRR) für Banken nutzen. Zudem würden die Zinsen am Markt nach unten gesteuert.

Die chinesische Zentralbank dürfte bereits am Montag erneut ihren Leitzins senken, um mit billigerem Geld die Wirtschaft anzuschieben. Die Regierung hat zur Ankurbelung der Wirtschaft bereits ihre Ausgaben hochgefahren, Steuern gesenkt und Sonderanleihen der Kommunalverwaltungen für Grossprojekte erlaubt. Die Corona-Krise hat dem jahrzehntelangen Wirtschaftswachstum im Reich der Mitte ein jähes Ende bereitet. Im ersten Quartal brach das Bruttoinlandsprodukt zum Vorjahreszeitraum um 6,8 Prozent ein. Es war der erste Rückgang seit dem Start der Quartalsstatistik 1992. Noch Ende 2019, ehe die Virus-Epidemie die Konjunktur in die Knie zwang, hatte das Wachstum bei sechs Prozent gelegen.

(AWP)