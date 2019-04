China will Herstellung von Kryptowährungen verbieten

China will offenbar die Herstellung von Kryptowährungen verbieten. Das Bestreben ist einem am Dienstag bekannt gewordenen Dokument der staatlichen Planungsbehörde zu entnehmen. Dort taucht das sogenannte "Krypto-Mining" in einer Liste von Industrien auf, die aufgrund gravierender Ressourcenverschwendung und erheblicher Umweltverschmutzung beseitigt werden sollen.