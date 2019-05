China will im Handelskrieg Zölle auf US-Waren anheben

Der Handelskrieg zwischen China und den USA geht in die nächste Runde. Als Vergeltung auf bereits verhängte Strafzölle Washingtons sollen am Freitag ab Mitternacht (Ortszeit/18.00 Uhr MEZ) neue Strafen der Chinesen in Kraft treten. Nach Angaben des Pekinger Handelsministeriums sollen dann Zölle auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar angehoben werden. Insgesamt sind 5140 Produkte betroffen.