China will Märkte stärker öffnen

China will den Zugang zu seinen Märkten stärker als bisher zulassen. So sollten Verwaltungshürden abgebaut werden, um ausländische Investitionen anzukurbeln, sagte Präsident Xi Jinping nach einem Bericht des staatlichen Rundfunks am Montag bei einem Treffen von Finanz- und Wirtschaftsexperten der Kommunistischen Partei.