China will seine strikte Null-Covid-Politik beibehalten. Vor dem nur alle fünf Jahre stattfindenden Kongress der Kommunistischen Partei, der am Sonntag in Peking beginnt, rief das mächtige Zentralkomitee am Mittwoch dazu auf, die Prävention und Kontrolle "nicht zu lockern", wie aus einem Kommuniqué zum Abschluss eines viertägigen Plenums hervorging.

12.10.2022 14:34