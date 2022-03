China will seiner Wirtschaft mit der Senkung von Steuern und Abgaben unter die Arme greifen. Dies sei das fairste, direkteste und effektivste Instrument, um Unternehmen zu helfen, sagte Chinas Ministerpräsident Li Keqiang am Freitag zum Abschluss des chinesisches Volkskongresses in Peking. Besonders kleine Unternehmen sollen demnach von den Plänen der Regierung profitieren. Der Dünger müsse bis zur Wurzel reichen, nur dann könne die Pflanze wachsen, sagte Li Keqiang, der vor "Abwärtsrisiken", "Komplikationen" und "Unsicherheiten" für die chinesische Wirtschaft warnte.