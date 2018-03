China will Wirtschaftsreformen vorantreiben

Chinesischen Staatsmedien zufolge bekräftigte Liu dabei zwar die Entschlossenheit der Führung in Peking, die Interessen des Landes zu verteidigen. Zugleich aber habe er die Hoffnung geäussert, dass sich eine Eskalation verhindern lasse.

Beide Regierungen hätten weitere Gespräche vereinbart, meldete die Nachrichtenagentur Xinua. China nutzte zudem am Wochenende eine hochrangig besetzte Wirtschaftskonferenz in Peking, um sich erneut als Verfechter des Freihandels zu präsentieren.

Öffnung in Aussicht gestellt

Der neue Vize-Ministerpräsident Han Zheng stellte eine weitere Öffnung der Märkte in Aussicht. Die ökonomische Globalisierung sei unwiderruflich, sagte er auf der Veranstaltung, auf der auch die Chefs führender US-Konzerne auftraten. Der Vorsitzende der Wirtschaftsplanungsbehörde NDRC, He Lifeng, erneuerte die Zusage, heimische und ausländische Firmen gleich zu behandeln und den Schutz geistigen Eigentums zu stärken.

In den USA stossen solche Äusserungen allerdings auf Skepsis. Diese Versprechen würden bereits seit längerem gemacht, aber bislang fehle es an Taten, sagte der Präsident der amerikanisch-chinesischen Wirtschaftsrats, John Frisbie, der Nachrichtenagentur Reuters.

Der jüngste Schlagabtausch zwischen den Wirtschaftssupermächten hat an den Finanzmärkten Ängste vor einem internationalen Handelskrieg befeuert. Firmen aus China und aus anderen Ländern müssen seit Freitag auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren in die USA neue Zölle zahlen.

Für eine Reihe von Staaten wie die EU, zu denen die Vereinigten Staaten besonders enge Handelsbeziehungen pflegen, gibt es vorläufige Ausnahmen. Sie gelten bis zum 1. Mai und sollen nach dem Willen der EU in weiteren Verhandlungen auf Dauer festgezurrt werden.

Vorbereitung von Gegenmassnahmen

China bereitet im Gegenzug Zölle auf US-Produkte wie Früchte und Wein im Wert von drei Milliarden Dollar vor. Diese Vergeltungsmassnahmen werden weithin als moderat gewertet. Doch schmerzhaftere Schritte könnten folgen. Im Gespräch sind Abgaben auf Flugzeuge, Autos, Halbleiter und Sojabohnen.

Zusätzlich zu den Stahl- und Alu-Zöllen gibt es noch eine zweite Front in dem Zwist. So kündigte US-Präsident Donald Trump höhere Zölle an, die sich speziell gegen die Volksrepublik richten. Betroffen sind Produkte im Wert bis zu 60 Milliarden Dollar. Hintergrund sind Vorwürfe, wonach sich China mit Hilfe diskriminierender Lizenzvereinbarungen widerrechtlich Technologie von amerikanischen Firmen aneignet.

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer brachte die Angelegenheit vor die Welthandelsorganisation (WTO). In den kommenden zwei Wochen wird eine detaillierte Liste mit den betroffenen chinesischen Produkten erwartet.

Aufruf zu Besonnenheit

Die Auseinandersetzungen sind auch für grosse US-Technologiekonzerne heikel, die in China grosse Geschäfte machen. Apple-Chef Tim Cook rief die Regierungen beider Länder auf, "kühlen Kopf" zu bewahren. Ein ähnlicher Appell kam von Cooks Kollege Larry Fink vom weltgrössten Vermögensverwalter Blackrock. Beide Topmanager äusserten sich auf der Wirtschaftskonferenz in Peking.

Trump hat als Ziel ausgegeben, das US-Defizit im Handel mit China, das im vergangenen Jahr bei 375 Milliarden Dollar lag, um 100 Milliarden zu drücken.

(AWP)