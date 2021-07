Chinas Digital-Aufsicht geht gegen Fahrdienst-Vermittler Didi vor

Der chinesische Fahrdienst-Vermittler Didi Chuxing ist kurz nach seinem Börsengang in New York ins Visier der chinesischen Aufsicht geraten. Die Pekinger Cyberspace-Aufsichtsbehörde ordnete am Sonntag die Löschung der Didi-App aus chinesischen AppStores an. Bei einer Untersuchung seien "schwerwiegende Verstösse" bei der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch Didi festgestellt worden, hiess es. Das Unternehmen müsse die Probleme zunächst lösen.