Chinas Industrie erholt - Handelsgespräche mit USA am 10. Oktober

Der Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin", der die Stimmung bei den kleineren und mittleren Unternehmen misst, stieg im September von 50,4 Punkten im Vormonat auf 51,4 Zähler. Das ist der höchste Stand seit eineinhalb Jahren. Experten hatten dagegen mit einem leichten Rückgang gerechnet.

Ursache ist die heimische Nachfrage, während die Exporte durch den seit einem Jahr anhaltenden Handelskrieg weiter unter Druck sind, wie das Magazin am Montag berichtete. Mit dem Anstieg entfernte sich der "Caixin"-Index zudem weiter von der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten. Damit deutet der Indikator auf ein Wachstum bei den befragten Unternehmen hin.

Der staatliche Indikator, der allem bei grossen und staatlichen Industriebetrieben ermittelt wird, liegt noch leicht unter diesem Wert, zog aber ebenfalls leicht an. Im September stieg der ebenfalls am Montag veröffentlichte Index auf 49,8 (August 49,5) Punkte. Hier hatten Volkswirte lediglich mit einem leichten Anstieg gerechnet.

China und die Vereinigten Staaten wollten am 10. Oktober in Washington zu neuen Handelsgesprächen zusammenkommen, berichtete der US-Fernsehsender CNBC. Am Sonntag hatte das Handelsministerium in Peking nur mitgeteilt, dass Chinas Chefunterhändler, Vizepremier Liu He, in der zweiten Oktoberwoche nach Washington reisen werde.

Vor den neuen Gesprächen gab es zwar Gesten des guten Willens beider Seiten, doch auch wieder neue Drohgebärden aus der US-Regierung. Der Handelskonflikt bremst beide Volkswirtschaften, doch deutet der konjunkturelle Frühindikator von "Caixin" auf eine "Erholung im herstellenden Sektor" in China hin, wie der Ökonom hinter den monatlichen Erhebungen, Zhong Zhengsheng, berichtete. Die Indizes für neue Aufträge und Produktion hätten sich gegenüber August verbessert./zb/lw/zb

(AWP)