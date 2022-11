Nach seinen Gesprächen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping ist Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Antrittsbesuch in China mit dem scheidenden Regierungschef Li Keqiang zusammengetroffen. Der Ministerpräsident begrüsste Scholz am Freitag in Peking in der Grossen Halle des Volkes mit militärischen Ehren.

04.11.2022 08:46